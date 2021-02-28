"İNANMIYORUM, HİSSEDİYORUM"

2021 yılı ile ilgili de konuşan ünlü model, konuyla ilgili şunları söyledi:

Anlamamız gereken son birkaç şey kaldığını düşünüyorum. Hiçbir şey bir gecede yok olmaz fakat ilk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir. Sonrasında harika bir yılın bizi beklediğinden şüphem yok. Aslında ben bunun olacağına inanmıyorum; olacağını hissediyorum. Asıl mesele de bu.