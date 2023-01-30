Serie A'da haftanın maçında Napoli, Roma'yı konuk etti.
Mücadelede gol perdesi 17'de açıldı: Kvaratskhelia'nın soldan açtığı ortayı arka direkte kontrol eden Osimhen sert bir vuruşla Napoli'yi öne geçirdi.
İlk 45 dakikada başka gol olmazken Roma 75'te El Shaarawy'nin golüyle skora dengeyi getirdi.
Mücadelede son sözü ise 86'da Simeone söyledi. Oyuna 76'da giren Simeone 10 dakika sonra Napoli'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.
Napoli bu galibiyetle puanını 53'e yükseltti. Roma ise 37 puanda kaldı.
YORUMLAR