İtalya'da Napoli fırtınası sürüyor. Luciano Spalletti'nin öğrencileri ligin 12. haftasında Sassuolo'yu 4-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller 4, 9 ve 77. dakikalarda Victor Osimhen ve 36. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

Bu galibiyetle Napoli 32 puanla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 15 puanda kaldı.

Napoli bu sezon oynadığı 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Spalletti'nin takımı bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Serie A'da 50 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.