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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'de ayrılık - Futbol Haberleri

        Napoli'de ayrılık

        İtalyan ekibi Napoli, Portekizli sol bek oyuncusu Mario Rui'yle yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:42
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        Napoli'de ayrılık!
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        İtalya Serie A'nın 2. sırasında yer alan Napoli'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşti.

        Napoli, 33 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinin ilerleyen yıllarında başarılar dilendi.

        Napoli kariyerinde 227 maça çıkan Mario Rui, bu süreçte 3 gol 26 asistlik performans gösterdi. Rui, Napoli formasıyla 1 Serie A şampiyonluğu kazandı.

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