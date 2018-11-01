Napoli - Empoli sahaya çıkıyor

İtalya Serie A maçında Napoli ile Empoli, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. Napoli 22 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Empoli 6 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Napoli, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Empoli, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 103. İddaa'da Napoli kazanır 1.10, berabere biter 5.25, Empoli kazanır 9.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Napoli son haftadaki Fiorentina müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Empoli, Atalanta karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Napoli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Napoli, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Empoli ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Empoli, 5 gol atarken 9 gol yedi.

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