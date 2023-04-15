Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona'yı ağırladı.

Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Napoli, puanını 75 yaptı ve liderliğini korudu. Ancak ikinci sıradaki Lazio'nun bu hafta Spezia'yı 3-0 yenmesiyle lider Napoli ile Lazio arasındaki puan farkı 14'e düştü.

Hellas Verona ise puanını 23'e çıkardı ve 18. sırada kaldı.