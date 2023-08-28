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        Napoli kazandı, Juve takıldı

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, 2. haftada sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 01:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 01:45
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        Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma, Sassuolo karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Osimhen ve 64. dakikada da Di Lorenzo attı.

        Sassuolo'yu 2-0 yenen Napoli, sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puanla Milan ile beraber zirvede yer aldı. Sassuolo ise üst üste 2. yenilgisini alarak puan tablosunda puansız son basamakta yer buldu.

        Serie A'da pazar günü oynanan bir diğer 2. hafta mücadelesinde Juventus, konuk ettiği Bologna ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 24. dakikada Ferguson ile 1-0 öne geçerken, Vlahovic 80. dakikada Juventus adına eşitliği sağlayan golü kaydetti. Bu sonuçla iki takım da birer puanla sahadan ayrılırken, Juventus puanını 4'e yükseltti ve 5. sırada konumlandı. Bu sonuçla ligde bu sezon ilk puanını alan Bologna ise 15. sırada yer aldı.

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        Ligin iddialı ekiplerinden Lazio ise sezona iyi giriş yapamadı. Geçen hafta deplasmanda Lecce'ye yenilen Lazio, bu hafta da evinde ağırladığı Genoa'ya tek golle mağlup oldu. Genoa'ya galibiyeti getiren golü, 16. dakikada Retegui attı. Bu sonuçla Genoa bu sezonki ilk galibiyetini alırken, Lazio ise üst üste 2. maçından sahadan yenilgiyle ayrıldı. Genoa, puan tablosunda 11. sırada, Lazio da 18. basamakta yer aldı.

        Günün bir diğer maçında ise Fiorentina, maç içinde 2-0 öne geçtiği Lecce karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Fiorentina'nın gollerini 3. dakikada Gonzalez, 25. dakikada Duncan, Lecce'nin gollerini de 49. dakikada Rafia ve 76. dakikada Krstovic kaydetti.

        Fiorentina, 4 puanla 4. basamakta, Lecce de yine 4 puanla 6. sırada yer aldı.

        Serie A'nın 2. haftası, bugün oynanacak Salernitana-Udinese ve Cagliari-Inter karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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