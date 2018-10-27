Napoli - Roma maçı ne zaman?

Napoli ve Roma, 28 Ekim 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. 21 puanlı Napoli 2. sırada bulunuyor, Roma 14 puana sahip ve 7. sırada. Napoli, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Roma, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 192. İddaa'da Napoli kazanır 1.55, berabere biter 3.40, Roma kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Napoli son haftadaki Inter müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Roma ise Torino maçında 3-0 kazandı.

Napoli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, aldı. Napoli, kendi sahasında 9 gol attı, 2 gol yedi.

Roma ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Roma, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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