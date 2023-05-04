İtalya Serie A’nın 33. haftasında Udinese ile Napoli karşı karşıya gelecek. 33 yıl sonra şampiyonluğa çok yaklaşan Napoli maçı kazanıp şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Campania derbisinde Salernitana ile 1-1 berabere kalan Napoli bu akşam Udinese deplasmanına gidecek. Peki Udinese-Napoli mücadelesi saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…