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        Haberler Futbol Napoli, savunmasını Natan transferiyle güçlendirdi - Futbol Haberleri

        Napoli, savunmasını Natan transferiyle güçlendirdi

        Napoli, Bayern Münih'e sattığı Kim Min-Jae'nin boşluğunu RB Bragantino forması giyen Brezilyalı stoper Natan ile doldurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:11
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        Napoli, Bayern Münih'e transfer olan savunma oyuncusu Kim Min-jae'nin boşluğunu Natan ile doldurmaya çalışacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Natan ile sözleşme imzalandı.

        Bonservis bedeli ve sözleşme süresine ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Napoli'nin 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Natan'ın 5 yıllık kontrata imza attığını paylaştı.

        Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Flamengo'da başlayan Natan, 2022'nin ocak ayında Bragantino'ya gitmişti.

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