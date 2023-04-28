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Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

İtalya Seria A liginde lider olan Napoli, şampiyonluğa oldukça yakınken bitime 6 hafta kala şehir maviye büründü. Sokakları Napoli bayrakları ve futbolcuların fotoğraflarıyla dolduran Napolililer şampiyonluk kutlamalarına hazırlanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı

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  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Napoli 78 puanla ligde zirvede yer alıyor.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Napoli'nin en yakın rakibi Lazio ise 61 puan ile 2. sırada yer alıyor.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Çok konuşulan hücum hattıyla Napoli'nin ligde 67 golü bulunuyor. Kalesinde gördüğü gol sayısı ise 21, bu istatiskiler ile ligde en az gol yiyen ve en çok gol atan takım olarak yer alıyor.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Şampiyonluğa çok yakın olan Napoli, bu sezon şampiyon olursa 33 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu kutlamış olacak.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Transfermarkt verilerine göre Napoli'nin toplam kadro değeri 629 milyon Euro. Napoli bu değer ile İtalya Seria A liginin en pahalı kadrosu olarak biliniyor.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Napoli'nin piyasa değeri en yüksek oyuncusu ise 100 milyon Euro ile sezonun kahramanlarından Victor Osimhen.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Napoli'nin ligin geri kalanında oynayacağı maçlar ise; Salernitana, Udinese, Fiorentina, Monza, İnter, Bologna, Sampdoria.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    Diego Armando Maradona Stadı ise 54.726 kişilik kapasitesiyle 44.912 seyirci ortalaması ile Napoli'nin maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

    İtalya ekibinin 27 kişilik kadrosunda yaş ortalaması 26.1'dir.
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!
  • Napoli sokakları şampiyonluk için hazır!

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