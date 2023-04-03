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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Napoli taraftarından yönetime protesto!

Napoli taraftarı bilet fiyatları ve stadyum güvenliğiyle ilgili Napoli kulübü politikalarını protesto etti

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HABERTURK.COM / AA
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    İtalyanın Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu önünde toplanan Napoli taraftarı, Napoli ile Milan arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde bilet fiyatları ve stadyum güvenliğiyle ilgili kulüp politikalarını protesto etti.
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    Diğer yandan Milan, ligde lider Napoli’yi deplasmanda 4-0 yendi.

     
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından Napoli, Serie A’da 3 maçtır kazanamayan Milan’ı Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk etti.
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Milan, 17. dakikada Leao ile 1-0 öne geçti. 25. dakikada Diaz farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

     

     
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    Milan, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    İkinci yarının 59. dakikada Leao, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

     

     
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    67. dakikada Saelemaekers, Milan adında farkı 4'e çıkardı: 4-0.

     
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    Milan, Napoli'yi deplasmanda 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek, puanını 51'e yükseltti. Inter'in de puan kaybetmesiyle Milan, üçüncü basamağa çıktı.

     

     
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    71 puanlı lider Napoli, bu sezon toplamda 3. kez sahadan üzgün ayrılırken, evinde ikinci mağlubiyetini aldı.
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

    Ligde ikinci sıradaki Lazio'nun Monza'yı deplasmanda 2-0 yenmesiyle, lider Napoli ile Lazio arasındaki puan farkı 16’ya indi.
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!
  • Napoli taraftarından yönetime protesto!

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