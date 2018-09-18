Hipnoz edici bir atmosfer, melodram ve gerilim arasında gidip gelen bir hikâye… Ferzan Özpetek’in yeni filmi 'Napoli'nin Sırrı', sırlarını kimseye açmayan, büyük bir kültürün yankılarını hâlâ duyabileceğiniz sade ve aristokrat sarayların Napoli’sine davet ediyor.

İtalya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Napoli’de geçen 'Napoli'nin Sırrı', başından sonuna gizem ve gerilim dolu hikâyesiyle izleyiciye büyülü bir yolculuk yaşatacak. Ferzan Özpetek’in, şehri doğal bir plato olarak kullandığı filmde, uluslararası arenada tanınan İtalyan oyuncu kadrosunun sergiledikleri yüksek kalitede oyunculuk da dikkat çekiyor. Gösterildiği ülkelerde eleştirmenlerin 'baş yapıt' olarak nitelediği film, Napoli'yi ve şehrin gizemini arka perdede yer alan gerilim dolu atmosferde karakterler üzerinden anlatıyor.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ