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        Haberler Dünya Napolyon hakkında bilinmeyenler ve şaşırtıcı gerçekler: Kedileri...

        Napolyon hakkında bilinmeyenler ve şaşırtıcı gerçekler!

        Tarihteki en etkili askerlerden birisi olan Napolyon Bonapart, kazandığı savaşlar ve dünyaca ünlü eylemleriyle önemli isimlerden birisi olmuştur. Sıra dışı bir lider olan Napolyon'un bilinmeyen bazı tuhaf özellikleri de vardı. İşte Napolyon Bonapart hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız ilginç bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:50
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        1

        AŞK HİKAYESİ YAZMIŞTIR

        Napolyon savaş meydanlarından fırsat bulduğu vakitlerde siyasi kavgalara girişen meşgul bir liderdi. Ancak söz konusu aşk olduğunda oldukça romantik bir adama dönüşüyordu. Aşk hikayeleri yazacak kadar ince ruhlu olan Napolyon, 1795 yılında Clisson et Eugenie isimli bir 17 sayfalık kısa aşk öyküsünü kaleme aldı. Hikayede cephede ömrü geçen bir askerin imkansız aşkı anlatılır.

        2

        KEDİLERDEN KORKARDI

        Tarihe adını yazdıran liderden birisi olan Napolyon hakkında bir şehir efsanesi vardır. Kimilerine göre gerçek kimilerine göre yalan olan bu efsanede Napolyon kedilerden korkuyordu, ancak kesin bir kanıt yoktur. Öte yandan söylentilere göre Napolyon'un kedi korkusunun ardında çocukken uğradığı kedi saldırısı yattığı söylenir.

        3

        ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVERDİ

        Napolyon heyecanlandığında ve mutlu olduğunda şarkı söylemeyi çok seven bir liderdi. Yakın çevresi için oldukça sıradan bir durumdu. Ancak şarkı söylemekte pek başarılı değildi.

        4

        ROSETTA TAŞI NAPOLYON SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

        Bazı bilim insanlarına göre Rosetta Taşı, şimdiye kadar çıkarılan en önemli kalıntılardan birisi. Tarihte bilinen en eski çok dilli yazıt olan bu taş, kadim Mısır dilinin sırlarını çözmek için kullanıldı.

        Mısır hiyeroglifleri büyük oranda bu yazıt sayesinde çözüldü. Napolyon'un Mısır seferi sırasında Mısır'da kazı yapan Fransız askerleri tarafından bulundu.

        5

        YANINDA ZEHİR TAŞIRDI

        Oldukça hareketli bir hayatı olan Napolyon yanında zehir bulundurdu. Düşmana esir düşmek ve suikasta uğramak onun için her zaman sıradan tehlikelerdendi. Bu nedenle kendi hayatına son verebilmek için boynuna astığı zehri yanından ayırmazdı.

        6

        KISA BOYLU DEĞİLDİ

        Napolyon hakkında yanlış bilinen en büyük söylentilerden birisi kısa boylu olduğudur. Hatta kısa boylu olduğu için agresif hareketler sergilediği söylenir. Ancak Napolyon sanıldığı kadar kısa boylu değildi. Yaklaşık 1 metre 70 santimetre olan Napolyon ortalama bir Fransız vatandaşı kadar kısaydı.

        7

        ÖLÜM NEDENİ HİÇ BİR ZAMAN ÇÖZÜLEMEDİ

        Napolyon Bonapart 1821 yılında 51 yaşındayken hayatını kaybetti. Resmi raporlara göre mide kanserinden öldüğü yazar ancak ölüm nedenine birçok insan inanmaz. Üstelik Napolyon'un zehirlenerek öldürüldüğüne inanan insan sayısı oldukça fazladır. Kısaca Napolyon'nun neden öldüğüne dair birçok teori vardır.

        Kaynak: Historyhit

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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