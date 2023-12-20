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        Haberler Yaşam Nar kırma ritüeli nedir? 21 Aralık'ta bolluk ve bereket getirdiğine inanılan nar kırma ritüeli nasıl yapılır?

        Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan nar kırma ritüeli nedir, nasıl yapılır?

        Nar kırma ritüeli 21 Aralık'ta ve yılbaşında gerçekleştiriliyor. Özellikle topraklarımızda bolluk ve bereket getirdiğine inanılan nar patlatma ritüeli bu yıl da gündeme geldi. Peki, nar kırma ritüeli nedir, nasıl yapılır? İşte, nar kırma ritüeli detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:36
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        Takvimler en uzun gece ve kışdönümü olan 21 Aralık'ı gösterdiğinde halk arasında nar kırma ritüeli yapılıyor. Birçok kültürde bolluk ve bereketi simgeleyen nar, 21 Aralık gecesi ve yılbaşında kapı eşiğine atılarak patlatılıyor. Peki, nar kırma ritüeli nedir, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

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        NAR KIRMA RİTÜELİ NEDİR?

        Sosyal kültür çalışmalarına göre Mezopotamya ve Anadolu kültürklerinde hala varlığını koruyan nar kırma ritüeli özellikle yeni yıl girmeden önce, 21 Aralık gecesinde yapılıyor. 21 Aralık Nar kırma geleneğindeki yaygın inanışa göre nar kırılarak girilen yeni seneye bereketin ve kısmetin eşlik edeceğine inanılıyor.

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        NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

        21 Aralık gecesi yapılan ritüel için bir nar alınır ve evin kapısının önünde hızlıca yere atılarak patlatılır. Nar taneleri ne kadar çoksa ve ne kadar uzağa giderse bolluk bereketin de o kadar fazla olacağı inanılır.

        Kapı eşiğinde kırılan narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle bir poşetin içine konarak kırılır. Temizlemekte sorun görmeyenler elbette doğruca da kırabilir.

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        NAR KIRMA RİTÜELİ NEREDEN GELİR?

        21 Aralık ekinoksu da bolluk ve bereket amacıyla nar kırma geleneği pek çok kültürde bulunan bir gelenektir.

        Kuran-ı Kerim'e göre; nar, cennet bahçelerinde yetişir. Kuran, nardan üç kez bahseder; cennette bulunacak meyvelerden biri, Allah'ın verdiği besleyici rızkın bir hatırlatıcısı ve O'nun sanatının bir işareti olarak.

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        Hıristiyanlıkta nar sıklıkla süs eşyası olarak kullanılır. Tohumlar bir tabağa konur ve cennetin tatlılığının bir sembolü olarak anma törenleri için yola dökülür.

        Budizm'de nar, şeftali ve narenciye ile birlikte üç kutsanmış meyveden biri olarak kabul edilir. Bazı Hindu gelenekleri, narı refah ve doğurganlıkla sembolize eder. Aynı zamanda hem Bhoomidevi (toprak tanrıçası) hem de Lord Ganesha ile ilişkilidir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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