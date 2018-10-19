Narcos: Mexico’nun fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz yıl ilk üç sezonuna ev sahipliği yapan Kolombiya topraklarına veda eden Narcos, Narcos: Mexico ile rotayı Meksika’ya çeviriyor.

Meksika’daki modern uyuşturucu savaşının başlangıcına odaklanan dizi, birbirinden bağımsız olarak büyüyen kartellerin hikayesini konu alıyor.

1980'lerde Guadalajara kartelinin yükselişine tanık olan Félix Gallardo (Diego Luna), başına geçeceği bir imparatorluk inşa etmek üzere insan tacirlerini bir araya getirir.

Yeni bir görev için karısı ve oğlu ile birlikte Kaliforniya'dan Guadalajara'ya taşınan DEA ajanı Kiki Camarena (Michael Peña), kısa sürede bu görevin hayal ettiğinden çok daha zor olacağını anlar.

Kiki, Félix hakkında istihbarat toplayıp kendini işine adadığı sırada meydana gelen gelen trajik olaylar zinciri, uyuşturucu ticaretine karşı yıllarca sürecek bir savaşı başlatır.

Gaumont Television tarafından Netflix için hazırlanan “Narcos: Mexico”’nun yapımcılığını, Eric Newman önderliğinde, José Padilha, Doug Miro ve Carlo Bernard üstleniyor.

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