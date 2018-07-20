Nardo - Brattvag IL maçı ne zaman?

Nardo ve Brattvag IL, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 8 puanlı Nardo 13. sırada bulunuyor, Brattvag IL 10 puana sahip ve 12. sırada. Nardo son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brattvag IL son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 227 kodlu maçı oynayanlar; Nardo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Brattvag IL galibiyet oranı 0.00.

Nardo önceki hafta Stjordals Blink mücadelesinde 4-0 yenildi.

Brattvag IL ise Strindheim karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Nardo, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 9 gol yedi.

Brattvag IL ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brattvag IL, 12 gol atarken 8 gol yedi.

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