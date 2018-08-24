Nardo - Kjelsas maçı istatistikleri

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Nardo ile Kjelsas, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Nardo 18 puanla 11. sırada, Kjelsas 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Nardo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kjelsas, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 345. İddaa'da Nardo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Kjelsas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nardo önceki hafta Byasen mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Kjelsas ise Buvik maçında 2-6 kazandı.

Nardo, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Kjelsas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kjelsas, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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