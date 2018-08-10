Nardo - Skeid maçı öncesi rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Nardo ile Skeid, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Nardo 14 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Skeid 29 puanda ve 1. sırada. Nardo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Skeid son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Nardo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Skeid galibiyet oranı 0.00.

Nardo son haftadaki Skeid müsabasında 1-3 yenildi.

Skeid ise Nardo maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Nardo, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

Skeid, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Skeid 10 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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