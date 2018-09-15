Nardo - Vard Haugesund maçı ne zaman?

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Nardo, 16 Eylül 2018 Pazar günü Vard Haugesund takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 22 puanlı Nardo 10. sırada bulunuyor, Vard Haugesund 8 puana sahip ve 14. sırada. Nardo, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vard Haugesund son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 650. İddaa'da Nardo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vard Haugesund kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nardo son hafta oynanan Bryne maçında 4-2 kazandı.

Vard Haugesund, Fana karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Nardo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Nardo, kendi sahasında 9 gol attı, 12 gol yedi.

Vard Haugesund, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vard Haugesund 8 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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