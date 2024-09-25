Narin cinayetinde son durum: Narin Güran'ı kim, neden öldürdü, yeni açıklama var mı?
Narin cinayetindeki son durum Türkiye'nin yakından takip ettiği konulardan biri oluyor. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı. Güran ailesinin çelişkili ifadeleri sebebiyle soruşturma devam etmekte. Peki Narin Güran'I kim, neden öldürdü, yeni açıklama var mı?
Diyarbakır’da kaybolan ve bulunduğunda dere kenarında bir çuvalda ölü bulunan Narin Güran’ın cinayeti hakkında son gelişmeler takip ediliyor. Diyarbakır'da, kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde merakla beklenen diş izleri raporu tamamlandı. Peki Narin Güran’ı kim, neden öldürdü, yeni açıklama var mı?
NARİN CİNAYETİNDE SON DURUM
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle ilgili rapor tamamlandı.
Son dakika haberi Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
Diyarbakır'da, kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde merakla beklenen diş izleri raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda çıkan raporda, diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi. Raporda, diş izinin gerçekleşme zamanına ilişkin olaraksa, "Kurulumuzdaki muayene tarihi 27 Ağustos itibari ile gerçekleşme zamanının 3-6 gün, 21-24 Ağustos tarihleri ile uyumlu olduğu" ifadesi yer aldı.
KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ
İstanbul Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, Narin Güran cinayetinin tutuklularından ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini bildirdi.
AĞABEY ENES'İ KİM ISIRDI?
Kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde ağabey Enes Güran'ın; anne Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" denildi.
OLAY GÜNÜYLE UYUMLU
Yapılan incelemelerde, Enes Güran’ın diş izinin ne zaman yapıldığına dair bilgilere de yer verildi.
Raporda; "Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında diş izinin gerçekleşme zamanına ilişkin olarak, "Kurulumuzdaki muayene tarihi 27 Ağustos itibari ile gerçekleşme zamanının 3-6 gün, 21-24 Ağustos tarihleri ile uyumlu olduğu" ifadesi yer aldı.
Narin’in kaybolduğu günle (21 Ağustos) uyumlu olduğu belirtildi.
KESİN BİR AYIRIM YAPILAMADI
Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nin raporunun detaylarında da, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde:
Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak sureti ile meydana getirilmiş olabileceği, ancak söz konusu lezyonların Amerikan Adli Diş Hekimleri Birliği ABFO kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği, eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" ifadeleri kullanılarak "oy birliği ile mütalaa edilmiştir" denildi.
NARİN’İ SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ
İtirafçı Nevzat Bahtiyar yeni bir ifade vermişti. Nevzat Bahtiyar verdiği ifadede Narin’in Yüksel Güran ve Salim Güran arasındaki ilişkiyi gördüğünü ve bu sebeple öldürüldüğünü söylemişti.
Tutuklu bulunduğu cezaevi yönetimine dilekçe veren Nevzat Bahtiyar, yeni bir ifade vermek istediğini söylemişti. Bunun üzerine cezaevinden alınan ve savcılığa götürülen Nevzat Bahtiyar yaklaşık 4 saat süren ifadesinde Narin Güran’ı amca Salim Güran’ın öldürdüğünü anlattı. Daha önce tehdit nedeniyle bu kısımları anlatmadığını da söyleyen itirafçın Nevzat Bahtiyar, vicdan azabı çektiğini ve bu nedenle de anlatmak istediğini söyledi. Nevzat Bahtiyar’ın iddiasına göre Narin o gün Kur’an kursundan geldikten sonra evde annesi ve amcası Salim Güran’ı ilişki yaşarken gördü. Bunun üzerine Salim Gürhan küçük Narin’i boğarak öldürdü. Sonrasında ise cesedin yok edilmesi için Nevzat Bahtiyar’dan yardım istedi.