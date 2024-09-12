"AĞAÇLARI SULAMAYA BAŞLADIM"

"Bunun üzerine Salim Güran bana "Ben arıza için yetkilileri ararım" dedi. Daha sonra aramızda herhangi bir konuşma olmadı. Bu konuşmanın hemen sonrasında ikametimden çıkarak bana komşu olan annemin ikametinden su hortumu marifetiyle ikametimin önünde bulunan ağaçları sulamaya başladım."

"Her ne kadar annemle komşu olsak da ikametlerimize gelen su hatları farklı olduğundan ve sadece benim ikametime gelen su hattında arıza bulunduğundan dolayı annemin ikametinden su alabildim."

"SALİM GÜRAN ARİF GÜRAN’IN İKAMETİNDEN BANA SESLENDİ"

Nevzat Bahtiyar ifadesinde, Narin’in eviyle kendi evinin arasında 100 metre bir mesafe olduğunu ve o ev yüksekte olduğu için seslenildiğinde duyulduğunu belirterek şöyle devam etti: "İkametimin önündeki ağaçları sulamaya başladıktan yaklaşık olarak 15 dakika sonrasında ikametimden yaklaşık olarak 100 metre mesafede ve benim ikametime göre yüksekte kalan Arif Güran'a ait ikametin bahçesinden Salim Güran bana seslenerek benle işinin olduğunu, aracıyla yanıma geleceğini ve hazırlanmam gerektiğin söylemesi üzerine bende ağaç sulama işini bırakarak ikametimin önünde Salim Güran'ı beklemeye başladım."

"BENİ HEMEN TAKİP ET"

"Bu sırada etrafta herhangi bir kişi veya araç göremedim. Akabinde birkaç dakika sonrasında Salim Güran 47 KF 388 plakalı aracıyla ikametimin önüne köy içerisinde bulunan okul tarafından değil de cami tarafından gelerek durdu. Bana "hemen arabana bin ve beni takip et" dedi. Bu sırada Salim Güran'ın kullandığı araç içerisinde herhangi bir kimseyi ya da battaniyeyi göremedim. Salim Güran'ın aracıyla hareket etmesi üzerine bende oğlum adına kayıtlı ancak benimde kullandığım araçla kendisini takip etmeye başladım"