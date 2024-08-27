Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde

EN SON GÖRÜLDÜĞÜ NOKTADA CANDIRLANDIRMA

Ayrıca Narin'in 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, 25 Ağustos'ta akşam saatlerinde arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve komandolar ayrıca dün akşam saatlerinde Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı.