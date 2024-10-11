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        Haberler Bilgi Yaşam Narin Güran son dakika haberleri 12 Ekim 2024: Narin’i kim, neden öldürdü, cinayet çözüldü mü?

        Narin Güran son dakika haberleri 11 Ekim 2024: Narin'i kim, neden öldürdü, cinayet çözüldü mü?

        Narin Güran cinayetinin perde arkası gündemde yer almaya devam ediyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet zanlısı amcası Salim Güran'ın tutukluluk hali devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından minik kızın cenazesi 9 Eylül'de defnedilmişti. Peki Narin'i kim, neden öldürdü, cinayet çözüldü mü? İşte son bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:25
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        Narin Güran son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran soruşturmasında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Milyonlar 8 yaşındaki Narin’in ölüm haberine kahrolurken aile üyelerinden tutuklular arasında Narin’in amcası, annesi ve yengesi de yer aldı. Peki Narin’i kim, neden öldürdü, cinayet çözüldü mü?

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        NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM

        Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.

        Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.

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        DİYARBAKIR VALİSİ ZORLUOĞLU’NDAN ’NARİN’ AÇIKLAMASI:

        "ADLİ SÜRECE HERKESIN SABIRLA SAYGI GÖSTERMESI GEREKIYOR. TITIZ BIR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım" dedi.

        Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından minik kızın cenazesi 9 Eylül’de defnedilmişti.

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, idari sürecin Narin’in cenazesinin bulunmasıyla sona erdiğini, o andan itibaren sürecin adli bir süreç olduğunu söyledi.

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        "Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor" diyen Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz."

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        Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcaların da olduğu 12 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

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