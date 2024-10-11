Narin Güran son dakika haberleri 13 Ekim 2024: Narin'i kim, neden öldürdü, cinayet çözüldü mü?

DİYARBAKIR VALİSİ ZORLUOĞLU’NDAN ’NARİN’ AÇIKLAMASI:

"ADLİ SÜRECE HERKESIN SABIRLA SAYGI GÖSTERMESI GEREKIYOR. TITIZ BIR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım" dedi.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından minik kızın cenazesi 9 Eylül’de defnedilmişti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, idari sürecin Narin’in cenazesinin bulunmasıyla sona erdiğini, o andan itibaren sürecin adli bir süreç olduğunu söyledi.