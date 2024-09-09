Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı! Diyarbakır'da kaybolan Narin'in olayı nedir?
Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. 8 Eylül Pazar günü 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in otopsi işlemi Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapıldı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren otopsiye 14 kişilik uzman bir ekibin katıldığını söyledi. Narin'in cenazesi ise bugün teslim edildi. Peki Diyarbakır'da kaybolan Narin'in olayı nedir? İşte Narin Güran son dakika haberleri
8 yaşındaki Narin’in ölümü ile tüm Türkiye sarsıldu. Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Peki Diyarbakır’da kaybolan Narin’in olayı nedir?
NARİN'İN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ
Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
NARİN GÜRAN’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
BAKAN TUNÇ: OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."
DİYARBAKIR BAROSU EREN: NARİN'İN ÇANTASI, TERLİKLERİ DE TORBADAYDI
Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi devam ediyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu dile getiren Eren, şunları kaydetti:
"Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. (Narin Güran'ın kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde ölü bulunması) Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."
"NARİN BİR ŞEKİLDE KATLEDİLDİ VE FAİLLER DE DIŞARIDA OLABİLİR"
Yetkili makamların ön rapora ilişkin açıklamalarını beklediklerini anlatan Eren, şimdiden nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.
Eren, "Narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda bilgi konusundaki bu hassasiyet de kamuoyu tarafından dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.
"GÖZALTILAR OTOPSİ İŞLEMLERİNE BAĞLI BİR KARAR DEĞİL"
Gazetecilerin, "21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların buradaki delillerle bir alakası var mı?" sorusu üzerine Eren, şunları söyledi:
"Gözaltılar otopsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille alınan karar değil. Zaten birçoğu şüpheli ya da beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. Şu an ortada Narin'in bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında gözaltı kararı verilecek bir delil ve tespit yok. Raporların dönüşü beklenecek."
ÇUVALDA NELER VARDI?
"Çuvalda Narin'in kıyafetlerinin olduğunu söylediniz. Başka neler vardı?" sorusunu ise Eren şöyle yanıtladı:
"Narin'in çantası var, Elif-Ba'sı ve terliği var. Bunların hepsi torbanın içerisinde."
Eren, bir gazetecinin "Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine "Evet." dedi.
ANNESİ VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA
Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre gözaltına alınanların arasında küçük kızın annesi, bir kardeşi, bilgi sahibi olduğu düşünülen birkaç amcası ile tarlada çalışan bazı kişiler de bulunuyor.
NARİN OLAYI NEDİR?
Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.