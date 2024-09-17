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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin'in ağabeyi Baran Güran, vekaletini Baro'ya verdi | Son dakika haberleri

        Narin'in ağabeyi Baran Güran, vekaletini Baro'ya verdi

        Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin, "Dosyada şüpheli olmayan ve cenazenin de teslim edildiği (ağabey) Baran Güran, baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduk." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 01:03 Güncelleme: 17.09.2024 - 01:03
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        Narin'in ağabeyi Baran Güran, vekaletini Baro'ya verdi
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        Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Diyarbakır Barosu Başkanı Eren, Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        BARO'NUN ROLÜ NE OLACAK?

        Eren, "Baro olarak bundan sonraki süreçte bu dosyadaki rolünüz ne olacak?" sorusu üzerine, ilk günden beri bu dosyayı takip ettiklerini belirtti.

        Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını anımsatan Eren, bu konuda henüz bir karar verilmediğini kaydetti.

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        Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün itibarıyla Narin Güran dosyasında şüpheli olmayan ve cenazenin de teslim edildiği (ağabey) Baran Güran, baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Yazılı başvurusunda Diyarbakır Barosundan kardeşinin faillerinin kim olursa olsun tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Hukuki alanda ilişki kurabilmek adına da baromuza vekaletname çıkardı. Başvurduğumuz Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz vekaletle birlikte Baran'ın talebinin içeriğiyle de uyumlu, katılan taraf olarak yani soruşturma aşamasında suçtan zarar gören Narin'in şu an şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduk. Peki bu vekaletname, bu ilişki, şu an sahip olduğumuz konum bize ne sağlıyor? Diyarbakır Barosunun aynı zamanda talepte bulunmasına, resmi yazılı delil toplanması talebi gibi soruşturma sürecinin bütün işlemlerinde eksik gördüğümüz hususları daha önce iletişime geçerek sözlü dile getirdiğimiz konu başlıklarını bir taraf sıfatıyla bir tarafın vekili olarak soruşturma sürecinde savcılığa sunma hakkı elde ettik."

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        KOMİSYON'DA KAÇ AVUKAT BULUNACAK?

        Kurdukları komisyon üzerinden soruşturma sürecini bundan sonra daha yakından takip edeceklerini ifade eden Eren, "Komisyonda kaç avukat bulunacak?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

        "Bu, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, baromuzun yönetim kurulu ve Baro Başkanı olarak daha önce bu ve benzeri davalarda tecrübe sahibi olan, bu davaları bilen avukatlarımızla oluşturduğumuz bir komisyon. 10 kişiyi bulacağız gibi."

        Bir gazetecinin yönelttiği "Sonuca yaklaşıldı mı?" sorusu üzerine Eren, şu anda ifade ve gözaltı işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

        Adli tıp raporlarının önemli olduğunu dile getiren Eren, bu anlamda Narin'in ölüm sebebine ilişkin raporun henüz gelmediğini kaydetti.

        Raporların beklendiğini anlatan Eren, şöyle dedi:

        "DNA örneklerine ilişkin rapor daha önce gelmişti. Şu an itibarıyla soruşturma dosyasında yeni bir gelişme maalesef yok. İfade işlemleri devam ediyor."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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