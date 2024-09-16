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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin'in yengesi ve babaannesi neler biliyor? | Son dakika haberleri

        Narin'in yengesi ve babaannesi neler biliyor?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Narin cinayetinin detayları, bilinmeyenleri ve merak edilenleri konuşulmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 19:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:10
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        Narin'in yengesi ve babaannesi neler biliyor?
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        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayında Narin’in bulunduğu dereden yayın gerçekleştirdi. Narin’in cinayet günü neler yaptığı, dereye saklanma aşamasına kadar adım adım anlatıldı.

        GÖZALTINDAKİ YENGE HEDİYE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

        Narin cinayetinde titiz çalışmalar devam ediyor. Tutuklu aile üyeleri artıyor. Son olarak tutuklu amcanın eşi Hediye de adliyeye sevk edildi.

        YENGE HEDİYE NE ANLATTI? NEDEN SÜREKLİ EVE GİRİP ÇIKTI?

        Cinayeti sır gibi saklayan isimler arasında iddialara göre yenge Hediye’nin de olduğu söyleniyor. Hediye gibi babaannenin de cinayet hakkında birçok detay bilip sakladığı iddia ediliyor.

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