Narin kaçırıldı mı? Türkiye Narin'i arıyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Türkiye’nin de yakından takip ettiği kayıp Narin konusu gündeme getirildi…

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz da canlı yayında Narin’in bulunması için destek verdi. Narin’in amcası İbrahim Güran canlı yayına bağlandı. Narin’in kaybolmadan önce nerede olduğunu anlattı.

8 YAŞINDAKİ NARİN KAÇIRILDI MI?