Narin neden ve nasıl öldürüldü, katil kim? Narin Güran cinayetindeki yeni detaylar ortaya çıktı
Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Tüm Türkiye Narin'in neden öldürüldüğünü merak ederken cinayetteki yeni gelişmeler peş peşe geliyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, geçmişe yönelik elde edilen HTS kayıtlarını içeren analiz raporu ve sinyal baz bilgilerinin incelenmesinin ardından 4 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Peki Narin neden ve nasıl öldürüldü, katil kim, Narin olayı çözüldü mü?
Narin Güran cinayetindeki son gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. HTS kayıtlarına göre Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos ile amca Salim'in tutuklandığı 2 Eylül ve cesedin bulunduğu 8 Eylül'de Güran ailesinin birbirleriyle olan yoğun telefon trafiği dikkat çekti. Bu görüşmeleri yapanlardan birinin de Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya olduğu belirlendi. İşte Narin cinayetindeki son durum
OLAY GÜNÜ GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, geçmişe yönelik elde edilen HTS kayıtlarını içeren analiz raporu ve sinyal baz bilgilerinin incelenmesinin ardından 4 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
HTS kayıtlarına göre Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos ile amca Salim'in tutuklandığı 2 Eylül ve cesedin bulunduğu 8 Eylül günlerinde Güran ailesi bireylerinin birbirleriyle olan yoğun telefon trafiği dikkat çekti.
Bu görüşmeleri yapanlardan birinin de Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya olduğu belirlendi.
ENİŞTE HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN TUTANAK
"Suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Şevket Kaya hakkında, dikkat çeken bir tutanak olduğu ortaya çıktı.
Narin'i arama çalışmalarında jandarma ekiplerinin, Kaya hakkında "Kolluk görevlilerini yanlış yönlendirme" iddiasıyla tutanak tuttuğu belirlendi. Bilgi gizleme, çıkan yangınla ilgili bilgilerin de yer aldığı tutanak soruşturma dosyasına girdi.
ENİŞTENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklanan isimler arasında yer alan Mehmet Şevket Kaya'nın detaylı ifadesi ortaya çıktı.
Kaya ifadesinde şunları dile getirdi:
"Yukarıda yazılı bulunan açık kimlik bilgileri doğrudur, bana aittir. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Olaya ilişkin daha önce Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince alınan ifade içeriklerim doğrudur, hür irademle hiçbir baskı altında kalmadan ifade vermiştim ve aynen tekrar ederim. Ben sadece yukarıda belirtmiş olduğum 0535 …. GSM hattını uzun süredir kullanmaktayım. Başkaca benim kullanmış olduğum bir GSM hattı yoktur.
"12.00'YE KADAR UYUDUM"
Ben, Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde bulunan kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet ederim. Ben Diyarbakır il merkezinde bulunan sitede özel güvenlik olarak görev yaparım. 21/08/2024 günü saat 08.00'de iş yerimde nöbetimin bitmesine müteakip çıkış yaptım ve ikametim olan Tavşantepe Mahallesine geldim. Mahalleye saat 09.00 sıralarında geldikten sonra saat 12.00 civarına kadar uyuyup dinlendim.
"18.00'DE GERİ GELDİK"
Daha sonra 25/08/2024 günü kayınbiraderim olan Erhan Güran'ın oğlu Uğurcan Güran'ın düğünü olacağından eşim Azize Kaya ve çocuklarım Eda Nur Kaya ve Elif Kayı'yı alarak merkezde sağlık ocağı diye tabir edilen yerde düğün için alışveriş yaptık. Daha sonra tam hatırlayamamakla birlikte saat 18.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesine geri döndük ve ikametimize geldik.
"NARİN’İ SORDU"
İkametimize geldiğimizde yemek hazırlıklarına başladık. Yemek yediğimiz sırada kayınbiraderim olan Arif Güran'ın oğlu Muhammet gelerek eşime Narin'in bizim evde olup olmadığını sorunca eşim Narin'in bizim evde olmadığını söyledi. Daha sonra Muhammet ile birlikte çıkarak Narin'i hep birlikte aramaya başladık.
"HERKES NARİN’İ KONUŞUYORDU"
Okulun olduğu alana gittiğimizde saat yaklaşık 19.00 sıralarıydı. Okulun önüne geldiğimizde kalabalık vardı ve herkes Narin'in kayıp olduğunu konuşuyordu. Narin'i gece boyu arayıp bulamayınca geri Arif'in evine gelerek beklemeye başladık. Daha sonra ikametimize geçtik. 22/08/2024 günü de mahalle içerisinde arama faaliyetlerine katıldım.
"KOLLUK KUVVETLERİNİ YANILTTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"
Ancak hem o gün hem de devamındaki günlerde Narin'i aramamıza rağmen bulamadık. Ben Narin'in kaybolduğu ilk günlerde ortalığı karıştırmadım. Ben 22/08/2024 günü Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde Narin olabilir diyerek Salim Güran'ı aramam üzerine iki araba ile Güran ailesinin fertleri geldi. Ben herhangi bir bilgi almadan onları aradım. Onları ve kolluk görevlilerini yanılttığım için pişmanım."
NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Narin'in ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapora göre, küçük kızın ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, bu bulgunun dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi.
Raporda ayrıca Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtilerek, dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu ifade edildi.
Raporda, Narin'in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yer aldı.