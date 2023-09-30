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        Haberler Gündem Güvenlik "Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

        "Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

        20 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonunda 90 uyuşturucu satıcısı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:19
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        "Narkogüç" operasyonu! 90 şüpheli yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde yapılan "Narkogüç" operasyonlarında 90 "zehir taciri"nin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas'ta düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 "zehir taciri"nin yakalandığını belirtti.

        Yerlikaya, "20 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak illerdeki operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 11 kilogram skunk madde ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, muhtelif miktarda eroin, esrar, metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığının yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam, 49 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 9 zehir taciri yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 3,6 kilogram kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 5,5 kilogram kubar esrar, 0,9 gram reçine esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 31 zehir taciri yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 258 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 27 kilogram skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 14,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerini yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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        #Narkogüç operasyonu
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