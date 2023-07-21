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        Haberler Gündem Güvenlik Narkotik köpeği tepki verdi, çantadan 6 buçuk kilo uyuşturucu çıktı

        Narkotik köpeği tepki verdi, çantadan 6 buçuk kilo uyuşturucu çıktı

        Düzce'de şüpheli görülen bir araçta yapılan arama esnasında narkotik köpeği tepki verince çantadan uyuşturucu çıktı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 22:10
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        Narkotik köpeği tepki verince yakalandılar
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        TEM Otoyolu Düzce geçişinde polis ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin otomobildeki siyah çantaya tepki vermesiyle yapılan aramada çantadan 6 buçuk kilo skunk ele geçirildi.

        Olay, TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uygulama yürüttü. Çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen otomobil durduruldu.

        Narkotik köpeğinin otomobil içerisindeki siyah çantaya tepki vermesi üzerine çantada arama yapıldı. Yapılan aramada çantadan 6 kilo 488 gram skunk ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.

        #düzce
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