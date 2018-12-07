Pestilden uyuşturucu çıktı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Kasım ile 6 Aralık arasında 7 ayrı operasyon düzenledi.

Polisin düzenlediği operasyonlar arasında Başakşehir’deki bir adrese yapılan baskın dikkat çekti. Narkotik uzmanlarının günlerce süren takibi sonrasında düzenlediği baskında İ.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 23 kilo 400 gram Eroin, 21 kilo 400 gram Skunk (Hibrit Esrar) , 1 kilo Kokain, 450 gram ağırlığında ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden aracılara satış yaptığı öne sürüldü.

MASA ÖRTÜSÜNDE UYUŞTURUCU

Narkotik Polisinin dikkat çeken diğer bir çalışması ise Atatürk Havalimanı Kargo Terminali’nde gerçekleştirildi. Kanada’ya giden bir kargoyu şüpheli olarak değerlendiren ekipler, kutuyu dedektör köpeklerle aradı. Uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine içerisinde masa örgütünü olduğu belirtilen kutular açıldı. Masaörtülerinin içine zulalanmış 6 kilo Afyon Sakız’ı ele geçirdi.

PESTİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekiplerinin Başakşehir’deki bir kargo firmasında yaptığı çalışmada da Kanada’ya gönderilen kayısı pestili görünümlü 3 kilo 560 gram ele geçirildi. Belçika’ya gönderilen şeker kaplamalarının içersinden ise 7 kilo 500 gram Afyon Sakız’ı çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAH

Şişli’de düzenlenen diğer bir operasyonda, bir miktar uyuşturucu, Kaleşnikov (AK-47) marka uzun namlulu bir silah, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üsküdar ve Gaziosmanpaşa’daki diğer 2 operasyonda ise farklı miktarda Hint Keneviri, ecstasy hap, kokain ve eroin ele geçirildi.

14 GÖZALTI

İstanbul Narkotik Polisi’nin 10 günde düzenlediği 7 operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Operasyonlarda, toplamda 5 milyon lira değerinde, 23 kilo Eroin, 40 kilo Skunk, 1 kilo kokain, 17 kilo Afyon Sakız’ı, 2 bin Ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 10 bin Dolar ve 50 bin lira paraya da el konuldu.

GEÇEN YIL GEÇİLDİ

Zehir tacirlerine karşı yoğun çalışma yapan İstanbul Polisi’nin son 1 yılda gerçekleştirdiği operasyonla da geçen seneden daha fazla uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.İstanbul polisinin son bir yılda yapılan çalışmalarda ise 9 Ton 065 kilo uyuşturucu ve 6 milyon 500 bin hap ele geçirildi. Toplam 43 bin olaya müdahale eden ekipler 60 bin 227 kişiye işlem yapıldı.

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