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Narlıgöl'ün turizm potansiyelini artırmak için proje hazırlandı

Niğde'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Narlıgöl'ün turistik cazibesinin artırılması, termal sudan daha fazla faydalanılması için hazırlanan proje, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunuldu.

Narlıgöl'ün turizm potansiyelini artırmak için proje hazırlandı
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Valiliği İl Özel İdaresince hazırlanan projenin onaylanması halinde Narlıgöl'ün çevresine, vatandaşların günübirlik faydalanabileceği termal tesis, yürüyüş yolları, spor sahaları, oyun parkları, mesire alanları ve kafeteryalar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz Şimşek, birçok eşsiz doğal güzelliğe sahip Niğde'nin tanınırlığını artırmak ve kenti turizm şehri haline getirmek için çeşitli projeler hazırlandığını belirtti.

Nar köyü yakınlarında bulunan Narlıgöl'ün çevre düzenlemesi ve yapılacak günübirlik tesisler için hazırlanan projenin Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İsmini ilimize bağlı Nar köyden alan Narlıgöl, kentin tanınırlığı açısından çok önemli. Ayrıca Narlıgöl, kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açısından çok zengin olduğu için çeşitli hastalıklara iyi geliyor ve bu nedenle termal turizm açısından büyük bir potansiyeli bulunuyor. Narlıgöl termal suyu, yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Dört mevsim farklı doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen krater gölü Narlıgöl'de, İl Özel İdaremiz tarafından parselasyon işlemleri tamamlandı. Narlıgöl, çok kısa sürede bölgenin parlayan yıldızı haline gelecek. Yatırımcılar için de bir cazibe merkezi olacak. Parselasyon planları, mülkiyeti hazineye ait olan parsellerin tahsis işlemeleri ve kurul tarafından istenilen bütün kurum görüş yazıları tamamlandı."

Şimşek, projenin kurul tarafından onaylanması için Aksaray sınırlarında kalan kısımların parselasyon planlarının onaylanmasının beklendiğini ifade ederek, Niğde sınırları içerisinde kalan alanların yatırım için hazır olduğunu vurguladı.

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