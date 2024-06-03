'Nart Ateşi' Mecidiyeköy Sanat'ta

İstanbul’un kamusal sanat alanlarından Mecidiyeköy Sanat, İBB Kültür ve İBB Miras katkılarıyla, ressam Mahmut Koçer’in 'Nart Ateşi' adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Koçer’in yaratıcı vizyonunu ve sanatın üretken gücünü yansıtan, doğurganlığın sembolü Fertility’lerin benzersizliği, sanatçının bolluğa ve berekete ulaşma arzusunun bir ifadesi olarak izleyicileri selamlayan sergi, 15 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Koçer’in bereket ve bolluk temalarını merkezine aldığı “Nart Ateşi” sergisi, tıpkı parmak izimizde olduğu gibi birbirine benzemeyen, eşsiz motifler içeren “Fertility” ile sanatsal üretimlerin zenginliğini ve biricikliğini gözler önüne seriyor. Sanatın kendi diliyle konuştuğu bu yolculukta, sanatseverlere kimi zaman mitoloji eşlik ediyor, kimi zaman doğa, kimi zaman da Kafkasya’nın kültürel değerleri…