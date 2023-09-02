Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya’nın Ay'a çarpan Luna-25 uzay aracının Ay yüzeyinde krater oluşturmuş olabileceğini açıkladı.

NASA'nın Ay yörüngesinde gözlem yapan uzay aracı LRO, Ay yüzeyinde uzay aracının iniş yapması planlanan noktaya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta oluşan 10 metre çapında yeni bir krater görüntüledi.

NASA açıklamasına göre yeni kraterin Luna-25'in çarpma noktasına yakın olması nedeniyle doğal bir etki ile değil uzay aracının çarpması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Rusya'nın 47 yıl aradan sonra Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25, 19 Ağustos'ta kontrolden çıkıp Ay yüzeyine çarpmıştı. Moskova, uzay misyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çarpmanın nedeninin araştırılması için özel bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.