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Haberler Dünya DART'I UZAYA GÖNDERDİ! Son dakika: NASA'dan gezegeni koruma misyonu
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NASA'dan gezegeni koruma misyonu: DART'ı uzaya gönderdi!

NASA, Dünya'ya herhangi bir astreodin çarpmasını engellemek amacıyla DART uzay aracını uzaya gönderdi.

DART'I UZAYA GÖNDERDİ! Son dakika: NASA'dan gezegeni koruma misyonu
NASA'dan gezegeni koruma misyonu!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

NASA, Dünya'ya olası çarpma tehlikesi olan bir astreodin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek Double Asteroid Redirection Test'i (DART) uzaya gönderdi.

DART, uzay aracı, salı gecesi SpaceX'e ait Falcon 9 roketinde taşındı. NASA TV, uzay aracının fırlatılış anlarını canlı olarak paylaştı.

NASA bu deney ile asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek. DART'ın 11 milyon kilometrelik yolculuğun ardından Ekim 2022'de hedeflenen bölgeye ulaşması planlanıyor.

NASA'nın DART misyonu kapsamında fırlatılacak uzay aracı, Dimorphos adlı asteroide çarpacak ve hızıyla, yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

Dimorphos, Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmasa da, gezegeni korumak amacıyla ilk kez bir asteroidin hızı kesilmeye ve yörüngesi değiştirilmeye çalışılıyor.

Güneş Sistemi'ni oluşturan yapı taşlarının artıkları olarak nitelenebilecek asteroidlerin çoğu gezegenimiz için tehlike oluşturmuyor. Fakat yörüngeleri Dünya'nınki ile kesiştiğinde ve aynı anda o noktadan geçme söz konusu olduğunda çarpışma olur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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