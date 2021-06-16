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NASA'dan göktaşlarına karşı geliştirilen teleskoba onay çıktı

Dünyamız sık sık göktaşlarının hedefi oluyor. Her ne kadar çoğu yüzeye çarpmadan atmosferde yansada bazıları dünya yüzeyine çarpıyor. İşte bu tehlikeye karşı NASA, uzun süredir üzerinde çalışılan "Near-Earth Object Surveyor" teleskobuna onay verdi. Onayla birlikte teleskobun yapım süreci de resmen başlamış oldu.

NASA'dan göktaşlarına karşı geliştirilen teleskoba onay çıktı

Dünyayı tehdit eden göktaşları için bir süredir geliştirilen "Near-Earth Object Surveyor" teleskobunun yapımı için NASA'dan onay geldi. Buna göre dünyayaı göktaşlarından korumak için görev yapacak kızılötesi uzay teleskobu "Near-Earth Object Surveyor" için yapım süreci resmen başladı. İşte NASA'nın onayladığı Near-Earth Object Surveyor isimli teleskopla ilgili detaylar...

DÜNYAYI SAVUNMA ÇABALARINA YARDIMCI OLACAK

NASA, Near-Earth Object Surveyor uzay teleskopunu (NEO Surveyor) geliştirmenin bir sonraki aşamasına geçme planlarını açıkladı. NEO Surveyor, gezegenin yörüngesinin 30 milyon mil yakınında potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri ve kuyruklu yıldızları tespit etmeye yardımcı olarak Dünya’nın gezegeni savunma çabalarına yardımcı olacak.

NASA yaptığı açıklamada; potansiyel olarak tehlikeli olan, Dünya’ya yakın nesnelerin keşfedilmesinin, karakterize edilmesinin ve izlenmesinin yaklaşma ya da çarpma ihtimalindeki etkileri azaltmak için hazırlıkların yapılmasını sağlamada çok önemli olduğunu söyledi.

2026 YILINDA FIRLATILMASI BEKLENİYOR

NEO Surveyor’un üretimi, 2013 yılında Rusya’daki Chelyabinsk olayının yaşanmasını ya da bir asteroidin şehrin üzerinde patlaması gibi henüz benzeri yaşanmamış olayların önlenmesine yardımcı olacak. Bilim insanları Dünya’ya yaklaşan nesnelere karşı temkinli davransa da şu anda önümüzdeki yüzyıl için bilinen herhangi tehdidin olmadığı da belirtiliyor.

NEO Surveyor program uzmanı Mike Kelley, “NEO Surveyor, NASA’nın Dünya için tehlike oluşturabilecek asteroitleri ve kuyruklu yıldızları keşfetme hızını hızlandırma yeteneğine sahip olacak ve asteroitlerin yüzde 90’ını keşfetmek için tasarlandı” dedi.

Teleskopun 2026’nın ilk yarısında fırlatılması planlanıyor.

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