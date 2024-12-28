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        Haberler Dünya NASA'nın Parker uzay aracı Güneş'e en yakın uçuşunu başarıyla tamamladı | Dış Haberler

        NASA'nın Parker uzay aracı Güneş'e en yakın uçuşunu başarıyla tamamladı

        ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Güneş'i daha yakından incelemek için geliştirilen "Parker Solar Probe" uzay keşif aracı, hem yıldıza en yakın konuma başarıyla ulaştı hem de kendi hız rekorunu kırarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:36
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        NASA uzay aracı Güneş'e en yakın uçuşunu tamamladı
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        NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Güneş Kaşifi" adıyla da bilinen Parker aracı, Güneş'in yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaşarak şimdiye kadar yıldıza yapılan en yakın uçuşu başarıyla tamamladı.

        Güneş'in yörüngesine yaklaşmaya başlamasının ardından ilk defa 26 Aralık akşamı araçtan sinyal alındığı belirtilen açıklamada, "NASA'nın 'Güneş'e dokunma' misyonunun, 24 Aralık'taki Güneş yüzeyine rekor yakınlıktaki uçuşu başarıyla atlattığı operasyon ekipleri tarafından doğrulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, keşif aracının, Güneş atmosferi boyunca saatte 700 bin kilometrelik hızla hareket ederek kendi hız rekorunu da kırdığı belirtildi.

        NASA, Parker uzay keşif aracıyla Güneş'in atmosferini ve güneş rüzgarlarının kaynağını inceleyerek yıldızın manyetik alanıyla plazma dinamiklerini ve bunların Güneş Sistemi üzerindeki etkisini daha iyi anlamayı amaçlıyor.

        Parker keşif aracı ayrıca, Güneş tacı (korona) boyunca uçarak, bu bölgenin neden bu kadar ısındığını anlamaya ve enerjik parçacıkların ışık hızının yarısına nasıl ulaştığını keşfetmeye de yardımcı ölçümler yapacak.

        Ağustos 2018'de fırlatılan Parker, 27 Eylül 2023'te Güneş'e 7,26 milyon kilometre yaklaştığı 17'nci yakın seyri sırasında, saatte 635 bin kilometreyi aşan hızla hareket ederek insan yapımı en hızlı nesne unvanını elde etmişti.

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        #Parker Solar Probe
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