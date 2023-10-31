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        Haberler Dünya NASA "Ölen" bir yıldızın "İnsan eline benzeyen" ürkütücü görüntüsünü paylaştı

        NASA "Ölen" bir yıldızın "İnsan eline benzeyen" ürkütücü görüntüsünü paylaştı

        ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) Chandra X-ışını Gözlemevi ve X-Işını Görüntüleme Polarimetri Gezgini (IXPE), içine çökmüş bir ölü yıldızın etrafında oluşan manyetik alanın bir "hayalet insan eli" kemiklerine benzeyen görüntüsünü tespit etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 23:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 23:36
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        ÖLEN YILDIZIN ŞEKLİ İNSAN ELİNE BENZETİLDİ

        Ölü bir yıldızın ardında bıraktığı ve bir el iskeletine benzeyen elektromanyetik izi, NASA'nın X-ışını uzay teleskopları aracılığı ile çekildi. Devasa hayalet el iskeleti 1500 yıl önce ölen yıldızın kalıntısı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        1500 YIL ÖNCEKİ BİR YILDIZA AİT

        NASA'nın açıklamasına göre 1500 yıl önce galakside bulunan dev bir yıldız "nükleer yakıtının" tükenmesinin ardından kendi içine çöktü. Böylece aşırı yoğun bir gök cismi olarak nötron yıldızına dönüştü.

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        Nötron yıldızları kendi eksenleri etrafında çok hızlı bir şekilde dönerek fiziğin sınırlarını zorlayabiliyor. Pulsar adı verilen bu yapıların genç olanları ise sık sık madde ve antimadde püskürtür. Bu da görkemli farklı görüntülerin açıya çıkmasını sağlar.

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        NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından gözlenen PSR B1509-58 pulsarı ve etrafındaki nebula da bir insan elini andırıyor.

        Kaynak: NASA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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