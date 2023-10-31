Haberler Dünya NASA "Ölen" bir yıldızın "İnsan eline benzeyen" ürkütücü görüntüsünü paylaştı

NASA "Ölen" bir yıldızın "İnsan eline benzeyen" ürkütücü görüntüsünü paylaştı ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) Chandra X-ışını Gözlemevi ve X-Işını Görüntüleme Polarimetri Gezgini (IXPE), içine çökmüş bir ölü yıldızın etrafında oluşan manyetik alanın bir "hayalet insan eli" kemiklerine benzeyen görüntüsünü tespit etti Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 23:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 23:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







ÖLEN YILDIZIN ŞEKLİ İNSAN ELİNE BENZETİLDİ Ölü bir yıldızın ardında bıraktığı ve bir el iskeletine benzeyen elektromanyetik izi, NASA'nın X-ışını uzay teleskopları aracılığı ile çekildi. Devasa hayalet el iskeleti 1500 yıl önce ölen yıldızın kalıntısı.

2 Şurada Paylaş!







1500 YIL ÖNCEKİ BİR YILDIZA AİT NASA'nın açıklamasına göre 1500 yıl önce galakside bulunan dev bir yıldız "nükleer yakıtının" tükenmesinin ardından kendi içine çöktü. Böylece aşırı yoğun bir gök cismi olarak nötron yıldızına dönüştü.