NASA "Ölen" bir yıldızın "İnsan eline benzeyen" ürkütücü görüntüsünü paylaştı
ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) Chandra X-ışını Gözlemevi ve X-Işını Görüntüleme Polarimetri Gezgini (IXPE), içine çökmüş bir ölü yıldızın etrafında oluşan manyetik alanın bir "hayalet insan eli" kemiklerine benzeyen görüntüsünü tespit etti
ÖLEN YILDIZIN ŞEKLİ İNSAN ELİNE BENZETİLDİ
Ölü bir yıldızın ardında bıraktığı ve bir el iskeletine benzeyen elektromanyetik izi, NASA'nın X-ışını uzay teleskopları aracılığı ile çekildi. Devasa hayalet el iskeleti 1500 yıl önce ölen yıldızın kalıntısı.
1500 YIL ÖNCEKİ BİR YILDIZA AİT
NASA'nın açıklamasına göre 1500 yıl önce galakside bulunan dev bir yıldız "nükleer yakıtının" tükenmesinin ardından kendi içine çöktü. Böylece aşırı yoğun bir gök cismi olarak nötron yıldızına dönüştü.
Nötron yıldızları kendi eksenleri etrafında çok hızlı bir şekilde dönerek fiziğin sınırlarını zorlayabiliyor. Pulsar adı verilen bu yapıların genç olanları ise sık sık madde ve antimadde püskürtür. Bu da görkemli farklı görüntülerin açıya çıkmasını sağlar.