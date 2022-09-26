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Her kış, Mars yüzeyinde bir karbondioksit don (kuru buz) tabakası oluşur. Bu don; en çok kışın ortasında, kutuplardan orta enlemlere kadar devam eder, ta ki hava çok sıcak ve güneşli oluncaya kadar.

Bununla birlikte, daha az güneş ışığı aldıkları için daha soğuk olan kutuplara bakan yamaçlarda ekvatora daha yakın küçük kuru buz parçaları bulunur. Bu görüntü kışın ortasında Mars'ın Güney Yarımküresinde çekildi ve 37 derece güney enlemine yakın bir krateri gösteriyor. Güneye bakan yamaç, gelişmiş renkte mavi, düzensiz parlak bir dona sahip. Yamaçta çok sayıda oluk içinde ve çevresinde meydana gelen bu don, oluklarda akıntılara neden olmuştur.