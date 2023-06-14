Araştırmacılar, daha önce de "Deinococcus Radiodurans" adlı bir bakterinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında bir yıl boyunca hayatta kaldığını buldular.

Saxena, "Şu anda hangi organizmaların bu tür bölgelerde hayatta kalmaya en uygun olabileceğini anlamak için çalışıyoruz" dedi.

Saxena'ya göre eğer Ay'da bu mikroplar varsa, muhtemelen Dünya'dan bir Ay inişi görevi sırasında gittiler. Şu anda Ay'da mikroplar olmasa bile, insanlar Ay yüzeyinde dolaşmaya başlarsa var olmaya başlayacaklar bu durum da mikropların yalnızca bu kraterlerde hayatta kalamayacağı, aynı zamanda da potansiyel olarak büyüyüp gelişebileceklerine de işaret ediyor.