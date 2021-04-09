Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016 tarihinde uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, NASA tarafından düzenlenen Dünya Turnuvası isimli fotoğraf yarışmasında finale kaldı. NASA fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafına oy vermek isteyenler oylama ekranını araştırıyor. İşte NASA fotoğraf yarışması Van Gölü oylama ekranı! NASA Van Gölü fotoğrafı oylama nasıl yapılır, nasıl oy verilir?

NASA FOTOĞRAF YARIŞMASI VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI OYLAMA NASIL YAPILIR?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) tarafından düzenlenen ve 8 Mart tarihinde başlayan Dünya Turnuvası fotoğraf yarışmasında finale gelindi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 fotoğrafın yarıştığı yarışmada 12 Eylül 2016'da Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü yarışması da yarışıyor.

NASA online fotoğraf yarışmasında internet kullanıcıları yarışan fotoğraflara oy verebiliyor. 12 Nisan'da biteceği bilinen yarışmada 28 fotoğrafı geride bırakan Van Gölü fotoğrafı yarı finalde verilen oyların %94'ünü alarak finali garantiledi.

Van Gölü fotoğrafı finalde Astronot Don Pettit'nin 2012'de çektiği Hareket Halindeki Yıldızlar fotoğrafıyla yarışıyor. NASA'nın resmi sitesi üzerinden oylamalar devam ediyor.

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