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        Haberler Dünya NASA’nın James Webb teleskobu görüntüledi: Uzayda 'soru işareti'

        NASA’nın James Webb teleskobu görüntüledi: Uzayda 'soru işareti'

        James Webb Uzay Teleskobu, 1470 ışık yılı uzakta, Yelken (Vela) Takımyıldızı'nda bulunan ve oluşum aşamasındaki iki genç yıldızın kızılötesi görüntülerini yakaladı. Görüntüde yer alan kozmik bir nesnenin'soru işaretine' benzerliği ise dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 17:17
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        Uzayda 'soru işareti'
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        James Webb Uzay Teleskobu, 1470 ışık yılı uzakta, Yelken (Vela) Takımyıldızı'nda bulunan ve oluşum aşamasındaki iki genç yıldızın kızılötesi görüntülerini yakaladı.

        CNN'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Webb teleskobu, Yelken Takımyıldızı'nda, birbirinin etrafında dönen ve oluşum aşamasında bulunan iki genç yıldızın şimdiye kadarki en detaylı yakın kızılötesi fotoğrafını 26 Temmuz'da çekti.

        Birbirinin yakın yörüngesinde dönen yıldız çiftine "Herbig-Haro 46/47" adı verildi.

        Herbig-Haro 46/47 çiftinin 1950'lerden beri birçok uzay ve yer tabanlı teleskop tarafından incelenip gözlemlendiği ancak yıldızların etrafındaki gaz ve tozdan oluşan bulutsu nedeniyle net görüntü alınamadığı, yeni görüntüdeki mavi bulutsunun önceden siyah renkte göründüğü bilgisi paylaşıldı.

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        SORU İŞARETİ MERAK UYANDIRDI

        Görüntülerde asıl merak uyandıran ise 'kozmik soru işareti' oldu. Fotoğraf yakınlaştırınca bir kozmik nesnenin soru işaretine benzediği görüldü.

        Konuya ilişkin Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI) temsilcilerinden Dr. Christopher Britt bunun yerçekimi ile birbirini çeken iki galaksinin çarpışması sonucu oluşan yeni ve uzak bir galaksi olabileceğini ifade etti.

        Webb'in yıldız çiftinin yaşam döngüsünün bu kritik anına yönelik fotoğrafı, astronomların yıldızların nasıl oluştuğu ve değiştiğine dair detaylı bilgi edinmelerini sağlayacak.

        * Haberin görseli NASA, ESA, CSA, Joseph DePasquale'den (STScI) servis edilmiştir.

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