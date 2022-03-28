Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Diğer
ABONE OL

Nasser Al-Khelaifi'den Süper Lig projesine eleştiri

Nasser Al-Khelaifi, Avrupa Kulüpler Birliği’nin Viyana’daki Genel Kurulu’nda konuştu, başarısızlıkla sonuçlanan Süper Lig projesine yönelik eleştiride bulundu

Nasser Al-Khelaifi'den Süper Lig projesine eleştiri
İHA

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Genel Kurulu bugün Viyana'da toplandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun 246 kulübünün temsilcileriyle birlikte toplantıda hazır bulundu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas (Süper Lig projesi karşıtı görüşlerini içeren bir video mesaj gönderdi), IOC Başkanı Thomas Bach (video mesaj yöntemi ile ECA'yı destekleyen bir konuşma yaptı), CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, CAF Başkanı Patrice Motsepe dahil çok sayıda üst düzey yönetici ilk kez ECA Genel Kurulu’na katıldı. Avrupa liglerinin CEO'ları, Michael Ballack gibi efsane futbolcu ve ünlü teknik direktörler de toplantıda dikkat çeken diğer isimlerdi.

SÜPER LİG PROJESİNE ELEŞTİRİ

Nasser Al-Khelaifi, "UEFA ve ECA, Avrupa kulüp müsabakalarının haklarının satış sürecine ilişkin açık ve rekabetçi bir ihale yürütmek amacıyla ilk kez birlikte çalıştı. Bu işbirliği sonucunda TEAM Marketing & Relevent Sports Group, geçtiğimiz ay itibariyle, müsabakaların pazarlama ve satış ortağı olarak belirlendi. Bu süreç bir ihaleden çok daha fazlasıydı. Öyle ki bu işbirliği, Avrupa futbolunu şekillendiren kararlarda kulüplerin daha fazla söz hakkına sahip olmasını sağlayan devrimsel bir değişim anlamına geliyor. Ayrıca Avrupa futbolunun geleceğini UEFA ve kulüplerin birlikte belirlediği yeni ve ilerici bir yönetim modelini temsil ediyor. Söz konusu işbirliği, birlikte çalıştığımızda neleri başarabileceğimizi gösterdi, keza sonuçlar geçmişe nazaran çok daha iyi. 2024 sonrası dönem için UEFA Kulüp Müsabakalarının tahmini ticari değerinde %39'luk inanılmaz bir artış gördük. Hâlâ ek gelir kaynaklarına ihtiyacımız olsa da bu rakam, gelirlerimizde tarihi bir artış anlamına geliyor. Anlaşma, yeni Avrupa futbol modelinden şüphe duyanların yanıldıklarını da kanıtlıyor. Kulüplerin Avrupa futbolunun yönetimindeki etkinliğinin artması birlik, bütünlük ve daha fazla gelir sağlıyor. Geçtiğimiz yıl, bunların sadece bir kısmı için sistemi yıkmaya çalışan bazı kişiler olduğunu anımsıyorum" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'DAKİ ALTYAPI OYUNCULARINI VE DİĞER YARDIM ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEK İÇİN 1 MİLYON EURO DESTEK

Al-Khelaifi, Ukrayna'ya 1 milyon Euro destek vereceklerini ifade ederek, "Bugünün Avrupa'sı, altı ay önce Cenevre'de buluştuğumuz günlerdeki Avrupa'dan çok daha farklı görünüyor. Zorlu günlerden geçiyoruz. Ukrayna halkına yönelik saldırılardan üzüntü duyuyoruz ve barış çağrısında bulunuyoruz. Tanık olduğumuz acılar, bize hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlatıyor ve futbolun birleştirici gücünü anımsatıyor. ECA'nın Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yardım edebilmesini sağlamak için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHCR) ile temas halindeyim. ECA üyelerinin Ukrayna halkına yönelik yardım çalışmalarında kullanılmak üzere ilk etapta 1 milyon Euro'luk bir mali katkı sağlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu arada birçok kulübümüzün Ukrayna’daki altyapılarda oynayan genç futbolcuları misafir etmeye hazır olduğunu da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı! - Spor Haberleri
FUTBOL Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Valerien Ismael 20 yıl sonra şampiyon ilk yabancı hoca olabilecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL 20 yıllık zinciri kırabilecek mi?
Galatasaray başkan adayları kimler, başkanlık seçimi ne zaman? İşte Galatasaray seçimleri hakkında son durum - Spor Haberleri
FUTBOL Kimler aday olacak? Galatasaray seçime gidiyor
Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı
FUTBOL Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı
Galatasaray'dan son dakika haberleri: Galatasaray'ın üç yıllık projesi on ayda çöktü! - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Üç yıllık proje on ayda çöktü!
Galatasaray'da bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
FUTBOL Bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
İtalya Milli Takımı, Konya’da
FUTBOL İtalya Milli Takımı, Konya’da
Arslan'dan takıma katılmayan oyunculara sitem
FUTBOL Takıma katılmayan oyunculara sitem
Küçük'ten Sürmen'e tepki
FUTBOL Küçük'ten Sürmen'e tepki
Sistem eleştirilerine yanıt!
FUTBOL Sistem eleştirilerine yanıt!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.