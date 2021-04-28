"COVID BEBEĞİ"

Müjdeli haberi katıldığı That's After Life adlı podcast yayınında veren 39 yaşındaki oyuncu, "Salgın döneminde hamile olmak ve çocuk doğurmak yapılabilecek en mükemmel şey" dedi.

Dormer, "Biraz klişe olacak ama, kızım 30 yıl sonra muhtemelen bir barda oturacak ve 'Evet ben bir Covid bebeğiyim' diyecek" ifadelerini kullandı.