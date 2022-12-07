Kanye West'e Hitler tepkisi

"BUNLARI DİNLEMEK ACI VERİCİ"

"Bu nefrete karşı sınırsız sevgiyle mücadele edilmeli. Bugün, bütün Yahudi kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum" diyen Natalie Portman, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Aynı zamanda şiddet içeren söz ve eylemlere karşı yanımızda duran herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bunları dinlemek acı verici ve korkutucuydu. Bizimle antisemitizme ve her türlü ırkçılığa karşı sesini yükseltmeye devam edenlere çok teşekkür ederim.