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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanye West'e Hitler tepkisi

Kanye West'in gamalı haç paylaşarak Hitler'i sevdiğini söylemesi üzerine, İsrail asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, tepki gösterdi. Portman, "Antisemitizmin tekrar ortaya çıkışını görmek kalbimi sızlatıyor" ifadelerini kullandı

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  • Natalie Portman'dan Kanye West' Hitler tepkisi - Magazin haberleri

    İsrail asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman (41), rapçi Kanye West'in (45) açıklamalarıyla gündem olan antisemitizm hakkında konuştu.
  • Natalie Portman'dan Kanye West' Hitler tepkisi - Magazin haberleri

    "KALBİMİ SIZLATIYOR"

    Ünlü oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antisemitizmin tekrar ortaya çıkışını görmek kalbimi sızlatıyor" ifadelerine yer verdi.
  • Natalie Portman'dan Kanye West' Hitler tepkisi - Magazin haberleri

    "BUNLARI DİNLEMEK ACI VERİCİ"

    "Bu nefrete karşı sınırsız sevgiyle mücadele edilmeli. Bugün, bütün Yahudi kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum" diyen Natalie Portman, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Aynı zamanda şiddet içeren söz ve eylemlere karşı yanımızda duran herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bunları dinlemek acı verici ve korkutucuydu. Bizimle antisemitizme ve her türlü ırkçılığa karşı sesini yükseltmeye devam edenlere çok teşekkür ederim.
  • Natalie Portman'dan Kanye West' Hitler tepkisi - Magazin haberleri

    "BU ÖZGÜRLÜK DEĞİL"

    Independent'in aktardığına göre Portman, ayrıca The New York Times'ın Twitter'daki nefret söylemiyle ilgili haberini "Sayılar ürkütücü. Bu özgürlük değil" mesajıyla paylaştı.

    Habere göre; Elon Musk'ın platformu satın almasının ardından Twitter'da Yahudilere yönelik antisemitik söylemler yüzde 62 arttı. Musk ise bu haberi "Tamamen yanlış" diyerek yalanlamıştı.
  • Natalie Portman'dan Kanye West' Hitler tepkisi - Magazin haberleri

    Kanye West, 2022'nin Ekim ayında ABD Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı uyarı durumu DEFCON'a atıf yaparak "Yahudi halkı üzerinde 3. seviyede uyarı durumu" yazan bir mesajı ekimde Twitter'da paylaşmıştı. Bunun için özür dileyen West, Paris Moda Haftası'na "Beyazların Hayatı Önemlidir" yazan bir kıyafetle katılmıştı.
  • Natalie Portman'dan Kanye West' Hitler tepkisi - Magazin haberleri

    Tüm bunların ardından bazı markalar West ile anlaşmasını sonlandırmıştı. Kanye West, komplo teorisyeni ABD'li sunucu Alex Jones'a verdiği röportajda Adolf Hitler ve Nazilere olan hayranlığını dile getirmişti. West'in Twitter hesabı bunun ardından "şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle askıya alınmıştı.

    ANTİSEMİTİZM NEDİR

    Yahudi-Arap milletine karşı duyulan düşmanlık, nefret, ön yargı veya ayrımcılıktır.

    Fotoğraflar: AP

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