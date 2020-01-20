Hayvanları koruyup çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için çalışmalar yapan ünlü aktris Natalie Protman, cinsel tacize karşı çıkan Time's Up hareketiyle çevresinin genişlediğini belirterek, "Konuşmazsak organize olamayız" diyerek iletişimin öneminden bahsetti.
Portman, "Konuşmazsak, paylaşım yapamazsak, organize olamayız" dedi.
"BİRBİRİMİZE YARDIM EDEBİLİRİZ"
Maaşların da tartışılması gerektiğini anlatan aktris, "Bu bir çeşit tabu... Aslında açıkça konuşarak birbirimize yardım edebiliriz" şeklinde konuştu.
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