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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kemalvendi, nükleer tesiste zarar gören çelik konstrüksiyon inşaatının yerine, daha gelişmiş ekipmanlarla daha büyük bir yer yapacaklarını bildirdi.

Olayın ardından öncelikli hedeflerinin, can kaybı olup olmadığını ve hasarın boyutunu öğrenmek olduğunu aktaran Kemalvendi, "İlk merhalede can kaybının olmadığını ancak dikkate değer mali hasarın meydana geldiğini tespit ettik." dedi.

Olayın meydana geldiği yerin inşaatına 2013'te başlandığını, burada gelişmiş makinelerin montajının yapılacağını ancak nükleer anlaşma nedeniyle tamamlanmadığını anlatan Kemalvendi, "Burada gelişmiş santrifüj cihazının üretilmesi planlanıyordu. Olayın olduğu yerde ölçme cihazları ve hassas malzemeler bulunuyordu. Olay nedeniyle bu malzemelerden bazıları imha oldu, bazıları da hasar gördü. Olayın boyutu çok küçük de olsaydı hassas olmaları nedeniyle cihazlar kullanılamaz hale gelirdi." değerlendirmesini yaptı.