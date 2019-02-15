Natasa Krsmanovic, Eczacıbaşı VitrA'da

Bu sezon Avrupa’da ve Türkiye’de yenilgi almadan yoluna devam eden Eczacıbaşı VitrA, daha önce Galatasaray ve Seramiksan ekipleriyle Türkiye’de de oynamış olan tecrübeli oyuncu Natasa Krsmanovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı. Transferle ilgili açıklamada bulunan turuncu-beyazlı ekibin menajeri Nalan Ural, "Takımımızda yaşadığımız talihsiz sakatlık ve hastalıklar nedeniyle, Şampiyonlar Ligi’nde bizi desteklemesi amacıyla tecrübeli Sırp oyuncu Nataa Krsmanovi ile anlaştık" diye konuştu.

34 yaşındaki Sırp orta oyuncu, daha önce Türkiye’de Galatasaray ve Seramiksan’da da görev alırken, 2013 Şampiyonlar Ligi’nin en iyi orta oyuncusu seçilmişti.